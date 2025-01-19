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Giriş Tarihi: 19.1.2025 03:50

Adana'da ters yönden gelen araç kazaya sebep oldu: 1 ölü, 2 yaralı

Adana'da ters yönde ilerleyen bir araç, karşı yönden gelen araç ile çarpıştı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

DHA
Adana’da ters yönden gelen araç kazaya sebep oldu: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Sarıçam ilçesine bağlı Elif Su Uludağ Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim K. kullandığı 01 TK 817 plakalı hafif ticari aracıyla ters yöne girdi. Bu sırada Emre Can kullandığı 01 Y 0705 plakalı hafif ticari araçla yolunda ilerlerken ters yöne giren İbrahim K.'nin aracıyla çarpıştı.


Çarpışmanın etkisiyle araç takla atarak yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ters yönden ilerleyen araç sürücüsü İbrahim K. ve yanında bulunan ismi öğrenilemeyen kadını hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücü Emre Can'ı kurtarırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emre Can'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından Emre Can'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Babası, annesi, kardeşi gözyaşlarına boğuldu

Acı haberi alan baba Üzeyir Can, eşi ve kızıyla kazanın yaşandığı bölgeye geldi. Aracın geldiği hali gören baba Üzeyir Can, annesi ve kızı Emre Can'ın öldüğünü anlayınca olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

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Adana'da ters yönden gelen araç kazaya sebep oldu: 1 ölü, 2 yaralı
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