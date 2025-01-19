Adana’da ters yönden gelen araç kazaya sebep oldu: 1 ölü, 2 yaralı



Çarpışmanın etkisiyle araç takla atarak yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ters yönden ilerleyen araç sürücüsü İbrahim K. ve yanında bulunan ismi öğrenilemeyen kadını hastaneye kaldırıldı.



İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücü Emre Can'ı kurtarırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emre Can'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından Emre Can'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.