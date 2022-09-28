Adana'da trafikte dehşet! Yol verme kavgasında pompalı tüfekle ateş açtı
Adana'da tam anlamıyla dehşete düşüren görüntüler! Otomobil sürücüsüyle cip sürücüsü yol verme sebebiyle tartıştı. Tartışmada cip sürücüsü sopayla saldırınca otomobil sürücüsü bagajından pompalı tüfeği çıkarıp cipe ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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Şoke eden görüntüler Adana'dan geldi. Merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, bir cipin sürücüsü ile bir otomobilin sürücüsü 'yol verme' nedeniyle tartışmaya başladı.
POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI
Cip sürücüsünün sopayla saldırdığı otomobil sürücüsü, bagajından pompalı tüfek çıkardı. Bunun üzerine cipin sürücüsü aracına binip hızla kaçmaya başladı.
Elinde pompalı tüfek olan kişi ise sürücüsünün hızla olay yerinden uzaklaştığı cipe cadde ortasında ateş açtı. O anlar ise otobüsteki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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Adana'da trafikte dehşet! Yol verme kavgasında pompalı tüfekle ateş açtı