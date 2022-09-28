Adana'da trafikte dehşet! Yol verme kavgasında pompalı tüfekle ateş açtı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Çerkezköy'de hortum! Bazı fabrikalar zarar gördü | Video 28.09.2022 | 14:06
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Ataşehir'de silah imalathanesine baskın | Video 28.09.2022 | 11:59
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Müşterinin almadığı fişi çöpe attı, tekme tokat böyle dayak yedi | Video 28.09.2022 | 11:11
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Esenyurt'ta oğlunu döven gençleri döner bıçağı ile kovaladı | Video 28.09.2022 | 09:38
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500 yıllık Hüsrevpaşa Hamamı eski ihtişamına kavuşuyor | Video 28.09.2022 | 09:38
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Köpeğine eziyet eden şahıs gözaltına alındı | Video 28.09.2022 | 09:15
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Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 2 patlama | Video 28.09.2022 | 08:46
Adana'da tam anlamıyla dehşete düşüren görüntüler! Otomobil sürücüsüyle cip sürücüsü yol verme sebebiyle tartıştı. Tartışmada cip sürücüsü sopayla saldırınca otomobil sürücüsü bagajından pompalı tüfeği çıkarıp cipe ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.