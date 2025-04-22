Adana’da yangın faciası: 1 kişi hayatını kaybetti

Yangın, Çukurova ilçesine bağlı 2000 Evler Mahallesi'nde bir apartman dairesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 4'üncü katındaki dairede yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, dairenin kapısını kırarak içeri girdi. Yangına müdahale eden ekipler, evde yaptıkları incelemede Mustafa Özkan (41) isimli şahsın cansız bedenine ulaştı.

Olayın ardından bölgeye polis ekipleri de sevk edildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken, Mustafa Özkan'ın ölüm sebebinin netlik kazanması için ceset otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yangının kesin çıkış nedeni ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

