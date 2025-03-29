Adana’da yangın faciası! 2 kuzen yaşamını yitirdi

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 674 Sokak'ta bulunan 2 katlı evin üst katında meydana geldi. İddiaya göre, Anne Y.G. komşuya gittiği için 6 yaşındaki zihinsel engelli Doğukan G. ile 5 yaşındaki kuzeni Kurtuluş Can N. evde yalnız kaldı. Bu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri eve girip yangını söndürürken yan yana 2 çocuğun cansız bedenine ulaştı. Çocukların yakınları, olay yerinde gözyaşı döktü. İki kuzenin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.