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Giriş Tarihi: 18.11.2023 16:25 Son Güncelleme: 18.11.2023 16:25

Adana’da yarı çıplak dana ayağı temizliği pahalıya patladı

Adana Kasaplar Çarşısı’nda bir işçi yarı çıplak dana ayağı temizledi. Görüntüler üzerine işletme mühürlenip faaliyetten men edilirken 300 kilogram sakatata ise imha edilmek üzere el konuldu...

İHA
Adana’da yarı çıplak dana ayağı temizliği pahalıya patladı
Merkez Seyhan ilçesinde bulunan Kasaplar Çarşısı'nda bir şahıs yarı çıplak dana ayağı temizledi. Bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Seyhan Belediyesi zabıta ekipleri işletmeyi mühürleyip faaliyetten men etti. Ayrıca 300 kilogram sakatata da imha edilmek üzere el konuldu.

Adana Valiliği de konuyla ilgili yaptığı açıklamada söz konusu işletmenin mühürlendiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Söz konusu işletmeye ilgili kurumlarımızca denetim gerçekleştirilmiş olup 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari yaptırım uygulanmıştır. İşletmede halihazırda bulunan 300 kilogram sakatat ürününe imha edilmek üzere el konulmuş ve zabıta ekipleriyle birlikte ürünlerin imha işlemi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca işletme, mühürlenerek faaliyetten men edilmiştir. Aynı çarşı içerisinde bu kapsamda faaliyet gösteren diğer gıda işletmelerinin denetimine devam edilmektedir. Mevzuat hükümlerine uymayarak vatandaşlarımızın sağlığıyla oynayan hiçbir işletmenin faaliyetine müsaade edilmeyecektir."

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Adana’da yarı çıplak dana ayağı temizliği pahalıya patladı
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