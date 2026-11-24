11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu tespitler üzerine operasyon için harekete geçen ekipler, belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 11 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyale el konuldu.

HESABINI KULLANDIRANLARA HER AY SERVET ÖDEMİŞLER

Ayrıca şüphelilerin, banka hesaplarını suçta kullandıran kişilere aylık 70 bin lira ile işlem başına prim ödediği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör