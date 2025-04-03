Adana’da yürek yakan manzara: Güleç ailesi toprağa verildi...

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobil sürücüsü Zeynel Güleç ile eşi Ülkü ve çocukları Bedirhan, Emirhan ve Dilek Güleç'in hayatını kaybettiğini belirledi.