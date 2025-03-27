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Giriş Tarihi: 27.3.2025 11:59 Son Güncelleme: 27.3.2025 12:22

Adana'daki çifte cinayetin sebebi 8 çeyrek! Katilin olaydan önceki paylaşımı kan dondurdu: "Yolun sonuna 5 dakika..."

Adana'da kahvehanede 2 kişinin öldürüldüğü olayın 17 yaşındaki şüphelisinin cinayetleri, annesinin 8 adet çeyrek altın alacağı için işlediği ortaya çıktı. Cinayeti kafasına koyan şüphelinin olaydan dakikalar önce öldüreceği akrabasının isminin baş harflerinin bulunduğu tabut emojili çift tabancayla verdiği pozu sosyal medyasında paylaştığı da ortaya çıktı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Adana’daki çifte cinayetin sebebi 8 çeyrek! Katilin olaydan önceki paylaşımı kan dondurdu: Yolun sonuna 5 dakika...

Adana'da kahvehanede okey oynayan Erkan Savan (35) ile Ramazan Durak'ı (40) tabancayla vurarak öldüren D.G. (17), tutuklandı. D.G.'nin, annesine olan 8 çeyrek altın borcunu ödemediği için Savan'ı öldürdüğü, Durak'ın ise kaza kurşunuyla vurulduğu ortaya çıktı. Ayrıca katil zanlısı D.G.'nin cinayetten dakikalar önce sosyal medya hesabında, tabancalarla çekildiği bir fotoğrafını 'Yolun sonu, son 5 dakika' notuyla paylaştığı ortaya çıktı.

OKEY OYNARKEN...

Olay, 25 Mart'ta Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki bir kahvehanede meydana geldi. Yüzünü atkı ve kapüşonla gizleyen D.G. kahvehaneye gidip, okey oynayan Erkan Savan'a tabancayla ateş açtı. Saldırıda Savan ile yanındaki Ramazan Durak'ın yaralandı. D.G., olay yerinden kaçarken ihbar üzerine kahvehaneye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Durak ve Savan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KAZA KURŞUNU KURBANI

Cinayet şüphelisi D.G.'nin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, bölgede araştırma yaptı. Kahvehane önünde bir süre bekleyen D.G.'nin, cinayetin ardından kaçtığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekibi, şüpheliyi fazla uzaklaşamadan, olayda kullandığı değerlendirilen tabancayla yakaladı.

Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen D.G.'nin, annesine olan 8 çeyrek altın borcunu ödemediği için Erkan Savan'ı öldürdüğü, yanındaki Durak'ın ise kaza kurşunuyla vurulduğu öğrenildi.

'YOLUN SONU, SON 5 DAKİKA' PAYLAŞIMI

Öte yandan D.G.'nin, tabancalarla çekildiği bir fotoğrafını, cinayetten dakikalar önce sosyal medya hesabından paylaştığı belirlendi. D.G.'nin, paylaşımın altına 'Yolun sonu, son 5 dakika' notu düştüğü ve Savan'ın isim ve soy isminin baş harflerini yazdığı görüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.G., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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Adana'daki çifte cinayetin sebebi 8 çeyrek! Katilin olaydan önceki paylaşımı kan dondurdu: "Yolun sonuna 5 dakika..."
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