Adana'daki çifte cinayetin sebebi 8 çeyrek! Katilin olaydan önceki paylaşımı kan dondurdu: "Yolun sonuna 5 dakika..."

Adana'da kahvehanede okey oynayan Erkan Savan (35) ile Ramazan Durak'ı (40) tabancayla vurarak öldüren D.G. (17), tutuklandı. D.G.'nin, annesine olan 8 çeyrek altın borcunu ödemediği için Savan'ı öldürdüğü, Durak'ın ise kaza kurşunuyla vurulduğu ortaya çıktı. Ayrıca katil zanlısı D.G.'nin cinayetten dakikalar önce sosyal medya hesabında, tabancalarla çekildiği bir fotoğrafını 'Yolun sonu, son 5 dakika' notuyla paylaştığı ortaya çıktı.

OKEY OYNARKEN...

Olay, 25 Mart'ta Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki bir kahvehanede meydana geldi. Yüzünü atkı ve kapüşonla gizleyen D.G. kahvehaneye gidip, okey oynayan Erkan Savan'a tabancayla ateş açtı. Saldırıda Savan ile yanındaki Ramazan Durak'ın yaralandı. D.G., olay yerinden kaçarken ihbar üzerine kahvehaneye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Durak ve Savan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.