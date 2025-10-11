Adana'daki festival’de “Anadoludaki Pazarlar” büyük ilgi gördü

Adana'da bu yıl 9''uncusu düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali sürüyor. Adana Valiliği'nin ev sahipliğinde, 'Kuşaktan Kuşağa' temasıyla düzenlenen ' 9'uncu Uluslararası Adana Lezzet Festivali protokollün mangal ateşini yakmasıyla başladı.

Festival kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen "Anadoludakiler Pazarı" ziyaretçilere açıldı. "Anadoludakiler Pazarı"nda kadın kooperatifleri, üretici birlikleri ve zanaatkarlar, pazardaki ahşap tezgahlarda ürünlerini sergiledi.

Festivale yaklaşık 1 milyon katılımcının beklendiği dile getiren Vali Yavuz Selim Köşger, "Adanalı, yemesini, içmesini ve nerede nasıl davranacağını bilir. Zengin bir mutfağınız vardır ama güler yüzle bunları sunan şefleriniz yoksa yaptığınız iş heba olur. Adana'nın ve bizim mutfağımızın farkı, insanlarımızın gönlünü misafirlerine açmasıdır. Bu, dünyada başka hiçbir yerde rastlayamayacağınız bir durum" dedi.

Öte yandan festival kapsamında "Gastronomi Treni" ile Belemedik Tabiat Parkı'na turizm gezisi düzenlendi. Kent mutfağının tanıtılmasıyla düzenlenen etkinlikte "Gastronomi Treni" Adana Tren Garı'ndan hareket ederek Pozantı ilçesindeki Belemedik Tabiat Parkı'na ulaştı. Parktaki bir restoranda düzenlenen programda katılımcılar Adana mutfağının yöresel lezzetlerini tattı.