Adana’daki Gençlik Şöleni’nde şehitlerin isimleri okundu: Tüyler diken diken oldu!

'Aşkınan koşan yorulmaz' şiarıyla hareket ettiklerini belirten Erdoğan, 'Biz bu millete aşığız' dedi. Konuşmasında siyaset simsarlarına net mesaj veren Başkan Erdoğan, gençlerin arasına nifak tohumu sokulmasına izin vermeyeceklerini de ifade etti.