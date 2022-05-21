Adana’daki Gençlik Şöleni’nde şehitlerin isimleri okundu: Tüyler diken diken oldu!
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AK Parti'nin düzenlediği Adana Gençlik Şöleni'nde duygu dolu anlar yaşandı… Stadyumda şehitlerin isimleri anons edilerek gençlerden yoklama alındı…