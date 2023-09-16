Adana’daki orman yangını kontrol altında

YANGIN KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanlığı, yangının kontol altına alındığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. İzmir'in Menderes ilçesi ve Bolu'nun Gerede ilçesindeki yangınları kontrol altına almak için ekiplerimizin havadan ve karadan müdahalesi aralıksız sürüyor." denildi.