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Giriş Tarihi: 16.9.2023 15:03 Son Güncelleme: 16.9.2023 20:47

Adana'daki orman yangını kontrol altında

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

AA
Adana’daki orman yangını kontrol altında

Kalkumaç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 2 uçak 10 arazöz ile çok sayıda ekip sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanlığı, yangının kontol altına alındığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. İzmir'in Menderes ilçesi ve Bolu'nun Gerede ilçesindeki yangınları kontrol altına almak için ekiplerimizin havadan ve karadan müdahalesi aralıksız sürüyor." denildi.

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Adana'daki orman yangını kontrol altında
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