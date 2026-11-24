HUSUMET NEDENİ BELİRLENEMEDİ!

Kararda, sanıkların oğullarına neden husumet beslediklerinin tam olarak belirlenemediği anlatıldı. Olay günü çocuğun eve gelmesinin ardından annesinin, eşine haber verdiği belirtilen kararda, "Sanık Mehmet Dinç'in olağan saatinin dışında işten çıkarak bu olay için satın aldığı tabancayla eve geldiği, uyuyan maktulün kafasına 1 el ateş ettiği, sonrasında 40-50 santimetre kadar uzaklaşıp ikinci defa ateş ettiği belirlenmiştir." ifadesine yer verildi.