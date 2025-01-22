Adanalı Doğan çifti 2 çocuğuyla hayatını kaybetti

Bolu Kartalkaya kayak merkezinde çıkan otel yangınında Adanalı Mert ve Duygu Doğan çiftinin çocukları Mavi ve Doğa Doğan'la birlikte hayatını kaybetti. Hayatlarını kaybeden Doğan ailesi yarın Adana'da toprağa verilecek.

Yabancı bir firmanın Türkiye genel müdürü olarak görev yapan Mert Doğan'ın, ailesiyle İstanbul'da yaşadığı ve tatil için Kartalkaya Kayak Merkezi'ne gittikleri öğrenildi. Otelde çıkan yangın faciasında Mert Doğan'ın beraberinde eşi Duygu ile çocukları Mavi ve Doğa Doğan yaşamlarını yitirdi. Doğan ailesinin, Perşembe günü Adana'nın Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde son yolculuklarına uğurlanacak.