ADASO Başkanı Zeki Kıvanç'tan ihracat mesajı: "Hedef daha yüksek seviyeler"

Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan 2026 yılı Eylül ayı ihracat verilerini değerlendirdi. Başkan Kıvanç, Adana'nın Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,1 artışla 272 milyon 255 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini, Ocak-Eylül döneminde ise ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,2 artarak 2 milyar 515 milyon 504 bin dolara ulaştığını söyledi.

EYLÜLDE IRAK, İLK 9 AYDA İSPANYA ZİRVEDE

Adana'nın ihracat yaptığı ülkeler arasında Eylül ayında Irak'ın ilk sırada yer aldığını belirten Başkan Kıvanç, "Eylül ayında Adana'dan en fazla ihracat 25 milyon 238 bin dolar ile Irak'a gerçekleştirildi. Irak'ı 19 milyon 675 bin dolar ile Amerika Birleşik Devletleri ve 16 milyon 926 bin dolar ile İspanya takip etti. Farklı coğrafyalardaki güçlü pazar varlığımız, Adana ihracatının çeşitliliği ve sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor." dedi.

BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ

Ocak-Eylül döneminde ise Adana'nın en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkenin 182 milyon 690 bin dolar ile İspanya olduğunu ifade eden Başkan Kıvanç, "İlk dokuz aylık dönemde İspanya'nın ardından 182 milyon 290 bin dolar ile Irak ve 171 milyon 75 bin dolar ile Almanya geliyor. İhracat pazarlarımızdaki bu çeşitlilik, Adana'nın küresel ticaretteki konumunu güçlendirmesi açısından önemli bir avantajdır. Mevcut pazarlarımızdaki payımızı artırırken yeni pazarlara ulaşmaya ve ihracatımızın coğrafi çeşitliliğini geliştirmeye de büyük önem veriyoruz." diye konuştu.

AZİM VE KARARLIKLA DEVAM

Adana'nın ihracatında önemli paya sahip sektörlerimizin ortaya koyduğu bu performans, kentimizin güçlü ve çeşitlendirilmiş üretim altyapısının önemli bir göstergesi olduğunu vurgulayan Kıvanç, "Yılın son çeyreğinde de aynı azim ve kararlılıkla çalışarak Adana'mızın ihracatını daha yüksek seviyelere taşımayı hedefliyoruz. Katma değerli üretimimizi artırmak, ihracat pazarlarımızı çeşitlendirmek ve küresel pazarlardaki rekabet gücümüzü daha da güçlendirmek için hep birlikte üretmeye, yatırım yapmaya ve ihracatımızı artırmaya devam edeceğiz" dedi.