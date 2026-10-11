Adaylar o güne odaklandı! 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

KPSS Ön Lisans sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 2 yıl boyunca geçerli olacak.

Ancak yeni bir KPSS Ön Lisans sınavının yapılamaması halinde mevcut sonuçların geçerliliği, bir sonraki sınavın sonuçları açıklanana kadar devam edecek.

Böylece adaylar, sonuçlarını kamu kurumlarının ilgili personel alımlarında tercih dönemlerinde kullanabilecek.