Adem amcayla 11’inci kez buluştu

Balıkçı Adem Yılmaz ile dostluğu film ve belgesellere konu olan Yaren leylek, Leylek Köyü’ndeki yuvasına 11’inci kez geldi. İlk işi, yine Yılmaz’ın kayığına konmak oldu
Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü'nde yaşayan ve Uluabat Gölü'nde balıkçılık Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, film ve belgesellere konu oldu. Milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen Yaren leylek, geçen yıl dünyaya gelen yavrularıyla birlikte göç etti. Baharın yaklaşması ile birlikte tekrar Eskikaraağaç Leylek Köyü'ndeki yuvasına dönen Yaren leyleğin ilk işi, Adem Yılmaz'ın kayığına konmak oldu. Yakın dostu Yaren leylek ile 11'inci yılında da buluşup hasret gideren Adem Yılmaz, "Yaren, sabah kayığıma gelince büyük mutluluk yaşadım. 'Acaba gelecek mi, gelmeyecek mi, başına bir şey mi geldi?' diye biraz tereddüt ettim. Ama bu yıl da bizi sevindirdi. Yaren'i çok seviyorum o benim bir parçam, arkadaşım, dostum. Yaren'le 6 ay balık avlayıp arkadaşlık edeceğiz" dedi.
'MASAL GİBİ, AMA GERÇEK'
Sıkı dostların buluşmasına tanıklık eden Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ise "Her yıl gerçekleşen bu kavuşma, tıpkı masallarda yaşananlar gibi bir hikâye ama gerçek. Dünyada milyonların gönlüne taht kurdu. Almanya ve Avusturya'da ders kitaplarına, Yunanistan'da ise gölge oyununa konu oldu. 2019'da çekilen belgeseli, Prag'da en iyi belgesel unvanına layık görüldü. Biz de bu destansı hikâyenin 10. yılı anısına geçen yıl köye 'Adem Amca ve Yaren Leylek' anıtı yaptırdık" dedi.