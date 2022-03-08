Haberler Yaşam Haberleri Adem amcayla 11’inci kez buluştu
Giriş Tarihi: 8.3.2022

Adem amcayla 11’inci kez buluştu

AYHAN FİDAN
Adem amcayla 11’inci kez buluştu

Balıkçı Adem Yılmaz ile dostluğu film ve belgesellere konu olan Yaren leylek, Leylek Köyü’ndeki yuvasına 11’inci kez geldi. İlk işi, yine Yılmaz’ın kayığına konmak oldu

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü'nde yaşayan ve Uluabat Gölü'nde balıkçılık Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, film ve belgesellere konu oldu. Milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen Yaren leylek, geçen yıl dünyaya gelen yavrularıyla birlikte göç etti. Baharın yaklaşması ile birlikte tekrar Eskikaraağaç Leylek Köyü'ndeki yuvasına dönen Yaren leyleğin ilk işi, Adem Yılmaz'ın kayığına konmak oldu. Yakın dostu Yaren leylek ile 11'inci yılında da buluşup hasret gideren Adem Yılmaz, "Yaren, sabah kayığıma gelince büyük mutluluk yaşadım. 'Acaba gelecek mi, gelmeyecek mi, başına bir şey mi geldi?' diye biraz tereddüt ettim. Ama bu yıl da bizi sevindirdi. Yaren'i çok seviyorum o benim bir parçam, arkadaşım, dostum. Yaren'le 6 ay balık avlayıp arkadaşlık edeceğiz" dedi.



'MASAL GİBİ, AMA GERÇEK'
Sıkı dostların buluşmasına tanıklık eden Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ise "Her yıl gerçekleşen bu kavuşma, tıpkı masallarda yaşananlar gibi bir hikâye ama gerçek. Dünyada milyonların gönlüne taht kurdu. Almanya ve Avusturya'da ders kitaplarına, Yunanistan'da ise gölge oyununa konu oldu. 2019'da çekilen belgeseli, Prag'da en iyi belgesel unvanına layık görüldü. Biz de bu destansı hikâyenin 10. yılı anısına geçen yıl köye 'Adem Amca ve Yaren Leylek' anıtı yaptırdık" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT düzenlemesi için yeni formül: "Halk ve iş emekliliği" modeli tartışılıyor
New York Times: ABD ve NATO Ukrayna'ya 17 binden fazla tanksavar soktu
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ve Putin görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı! Azak denizinde bekleyen 30 gemi için talimat
Rusya'dan Batı'ya 'ambargo' uyarısı: Petrolün varil fiyatı 300 doları aşabilir
Ukrayna'nın 'uçak' talebine ilk ret komşusundan geldi: Bu savaşın tarafı değiliz
Bakan Dönmez duyurdu : 4'üncü sondaj gemisi yola çıktı
CHP Kadın Kolları eski Genel Başkanı Deniz Pınar Atılgan: Kılıçdaroğlu ülkenin değil kendi bekasını düşünür
Ayçiçek yağlarını, raflardan kaldırıp depoya koymuşlar! Stokçulara zabıta baskını
Son dakika: Başkan Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile görüştü! "Barışın tesisi için çaba gösteriyoruz"
Zaman mı kaydı, siz mi kaydınız?
ARKADAŞINA GÖNDER
Adem amcayla 11’inci kez buluştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA