Adem Kılıççı kimdir, nereli, kaç yaşında? Survivor Adem mesleği ne, hangi sporu yapıyor?

Adem Kılıççı Survivor finaline kaldı. Böylece Survivor All Star finalinde Nisa ile kıran kırana bir SMS yarışına girecek. Büyük ödülün sahibi de Adem olacak. Vatandaşlar da finale kalan Adem Kılıççı kimdir, nereli, kaç yaşında sorularının cevabını arıyor. Mesleği ile insanları şaşırtan Adem'in şampiyon olması için tek bir gün kaldı. Peki, Survivor Adem kimdir, nereli? İşte detaylar!