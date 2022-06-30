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Giriş Tarihi: 30.6.2022 13:52

Adem Kılıççı kimdir, nereli, kaç yaşında? Survivor Adem mesleği ne, hangi sporu yapıyor?

Adem Kılıççı kimdir, nereli, kaç yaşında? Survivor Adem mesleği ne, hangi sporu yapıyor?

Adem Kılıççı Survivor All Star 2022 şampiyonu olması için son bir günü kaldı. Bugünkü SMS oylaması ile birlikte kimin şampiyon olacağı belirlenecek. Adem Kılıççı kimdir, nereli, mesleği ne sorusu yanıt arıyor. Kendine has bir kişiliğe ve sporcu duruşuna sahip olan Survivor Adem şampiyonluk için ocak ayından beri elinden geleni yapıyor. Nisa ile finale kaldı ve şampiyonluk bu akşam belli olacak. Peki, Survivor Adem kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar!

Adem Kılıççı Survivor finaline kaldı. Böylece Survivor All Star finalinde Nisa ile kıran kırana bir SMS yarışına girecek. Büyük ödülün sahibi de Adem olacak. Vatandaşlar da finale kalan Adem Kılıççı kimdir, nereli, kaç yaşında sorularının cevabını arıyor. Mesleği ile insanları şaşırtan Adem'in şampiyon olması için tek bir gün kaldı. Peki, Survivor Adem kimdir, nereli? İşte detaylar!

ADEM KILIÇÇI KİMDİR?

Adem Kılıçcı 5 Mart 1986 tarihinde Ağrı'da doğmuştur. Gençliğinden beri boks sporuyla ilgilenmiştir ve Ağrı'da eğitimini almıştır. Üniversiteyi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde okuyan Adem Kılıçcı 2004 yılından beri Fenerbahçe boks takımında çalışmıştır. 2008 ve 2012 olimpiyatlarında boksta Türkiye'yi temsil eden Kılıçcı 2016 olimpiyatlarına hak kazanmıştır ama katılamamıştır.

ADEM KILIÇÇI HAYATI

Adem Kılıçcı 5 Mart 1986 tarihinde Ağrı'da doğmuştur. Gençliğinden beri boks sporuyla ilgilenmiştir ve Ağrı'da eğitimini almıştır. Üniversiteyi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde okuyan Adem Kılıçcı 2004 yılından beri Fenerbahçe boks takımında çalışmıştır. 2008 ve 2012 olimpiyatlarında boksta Türkiye'yi temsil eden Kılıçcı 2016 olimpiyatlarına hak kazanmıştır ama katılamamıştır.

ADEM KILIÇÇI NE ÖĞRETMENİ?

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi mezunu olan Survivor Adem Kılıççı, aynı zamanda beden eğitimi öğretmenliği de yapmaktadır.

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Adem Kılıççı kimdir, nereli, kaç yaşında? Survivor Adem mesleği ne, hangi sporu yapıyor?
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