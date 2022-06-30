Adem Kılıççı kimdir, nereli, kaç yaşında? Survivor Adem mesleği ne, hangi sporu yapıyor?

Adem Kılıççı Survivor finaline kaldı. Böylece Survivor All Star finalinde Nisa ile kıran kırana bir SMS yarışına girecek. Büyük ödülün sahibi de Adem olacak. Vatandaşlar da finale kalan Adem Kılıççı kimdir, nereli, kaç yaşında sorularının cevabını arıyor. Mesleği ile insanları şaşırtan Adem'in şampiyon olması için tek bir gün kaldı. Peki, Survivor Adem kimdir, nereli? İşte detaylar!
Adem Kılıçcı 5 Mart 1986 tarihinde Ağrı'da doğmuştur. Gençliğinden beri boks sporuyla ilgilenmiştir ve Ağrı'da eğitimini almıştır. Üniversiteyi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde okuyan Adem Kılıçcı 2004 yılından beri Fenerbahçe boks takımında çalışmıştır. 2008 ve 2012 olimpiyatlarında boksta Türkiye'yi temsil eden Kılıçcı 2016 olimpiyatlarına hak kazanmıştır ama katılamamıştır.
Adem Kılıçcı 5 Mart 1986 tarihinde Ağrı'da doğmuştur. Gençliğinden beri boks sporuyla ilgilenmiştir ve Ağrı'da eğitimini almıştır. Üniversiteyi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde okuyan Adem Kılıçcı 2004 yılından beri Fenerbahçe boks takımında çalışmıştır. 2008 ve 2012 olimpiyatlarında boksta Türkiye'yi temsil eden Kılıçcı 2016 olimpiyatlarına hak kazanmıştır ama katılamamıştır.