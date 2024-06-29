‘Adınıza dava açıldı’ mesajlarına kanmayın

Dolandırıcılar vatandaşlara, "Ceza dosyanızın son günüdür. Mağdur olmamak için iletişime geçin", "Uzlaşma dosyanızın karar günüdür, bilgi almak için lütfen arayınız" içeriklerinin yer aldığı mesajlar gönderiyor. Mesajların altına kendi kurguladıkları bir sözde hukuk bürosu adını yazan ve irtibat numarası paylaşan dolandırıcılar bu yöntemle birçok vatandaşı tuzaklarına düşürüyor. Bu numaraları arayan vatandaşlara genel olarak herkesin karşılaşabileceği, "Vergi borcunuz nedeniyle hakkınızda icra davası açılmış; daha önceki para transferleriniz kara para kapsamına alınarak hakkınızda dava açılmış; alım-satım işlemi ya da kefil olduğunuz bir işlem için hakkınızda icra dosyası bulunmaktadır" gibi sözde suçlamalar yansıtılarak, eğer gün içerisinde talep edilen uzlaşma bedelinin hukuk bürosuna gönderilmemesi halinde yüksek cezalar ile karşılaşabilecekleri korkusu verildiği belirlendi.