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Giriş Tarihi: 16.11.2023 14:18

Adıyaman Besni'de traktör faciası: Çiftçi Bekir Bakır öldü

Besni ilçesinde, kullandığı traktörün altında kalan çiftçi Bekir Bakır (72), hayatını kaybetti.

DHA
Adıyaman Besni’de traktör faciası: Çiftçi Bekir Bakır öldü

Kaza, öğle saatlerinde, Besni ilçesi Kızılin köyü yakınlarında meydana geldi. Bekir Bakır, tarlasında çalıştığı sırada, kullandığı 02 AV 339 plakalı traktörün kontrolünü kaybetti. Devrilen traktörün altında kalan Bakır'ı görenler, durumu 112'ye bildirdi. Bakır, ihbarla araziye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitiren Bakır'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga koyuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Adıyaman Besni'de traktör faciası: Çiftçi Bekir Bakır öldü
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