Haberler Yaşam Haberleri Adıyaman’da 700 yıllık bir kaya mezarı ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 6.9.2023 15:03 Son Güncelleme: 6.9.2023 15:41

Adıyaman’da 700 yıllık bir kaya mezarı ortaya çıktı

Adıyaman’da Kaçak kazı ihbarıyla bulunmasının ardından harekete geçin Müze müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde bugüne kadar mezar yapısı itibariyle rastlanmayan bin 700 yıllık bir kaya mezarı ortaya çıktı. Kaya Mezarının içinde tapınma alanı ve 20 metrelik tünel yer alıyor.

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Adıyaman’da 700 yıllık bir kaya mezarı ortaya çıktı

Adıyaman Merkez Petrol mahallesinde Kaçak kazı ihbarı üzerine, Adıyaman Müze Müdürlüğü tarafından yapılan kazılarda, bu güne kadar rastlanılmayan ve önemli bir kişiye ait olduğu tahmin edilen tarihi bir kaya mezarı yapısı ortaya çıktı. Adıyaman'da Müze Müdürlüğü tarafından yapılan kazılarda ortaya çıkartılan bin 700 yıllık Roma Dönemine ait farklı bir kaya mezarı bulundu. Müze Müdürlüğüne, Adıyaman merkez Petrol Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı geldi.

Resmi yazışmalar ve alınan iznin ardından harekete geçen müze müdürlüğü ekipleri, kapı giriş kısmı kazılan mezarda kazı çalışması başlattı. Yaklaşık 3 hafta süren kazılarda 8 basamaklı merdivenle inilen mezar oda içerisinde 5 adet niş mezar ve bu mezarların sağında ve solunda 10 adet sütün bezemesi bulundu.

ALKAN; "KAYA MEZARININ ÖNEMLİ BİR KİŞİYE AİT OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Şimdiye kadar Adıyaman'da bulunan kaya mezarlarından çok daha farklı bir mezara ulaştıklarını dile getiren Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan yaptığı açıklamada, "Adıyaman Müzesine gelen kaçak kazı ihbarıyla Petrol Mahallesine gelerek incelemelerde bulunduk. Buraya geldiğimizde kaya mezarın bir kapısının açıldığını tespit ettik. Daha sonra aldığımız izinler sonucunda burada kazı çalışmalarına başladık. Bu kazı çalışmalarına başlayınca yaklaşık 8 basamakla inilen bir dromos (giriş koridoru), kireç taşından yapılmış bir oda mezarı tespit ettik. Bu 5 oda mezarı içerisinde ise 5 niş mezar olduğunu gördük. Bu niş mezarların kenarında 10 adet sütün bezemesi var. Kuzeydeki niş mezarda ikinci bir kapının tekrar açılarak orada bir tapınma alanı yapılmış. Bu tapınma alanının hemen kuzeyine doğru ise yaklaşık 20 metre uzunluğunda bir tünel var. Dış görünümüne baktığımızda ise yaklaşık 4 metre yüksekliğinde toprağın yığılarak Tümülüs görüntüsü verilmiş. Adıyaman merkezde Perre Antik Kent, Turuş Kaya Mezarlarından daha farklı bir mezar gördük. M.S. 3. Yüzyıla ait 1700 yıllık bu kaya mezarın önemli bir kişiye ait olduğunu düşünüyoruz. Yaklaşık 20-25 günlük kazı çalışmamızın sonuna geldik. Buraya tüm yerli ve yabancı ziyaretçileri bekliyoruz" dedi.

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Adıyaman’da 700 yıllık bir kaya mezarı ortaya çıktı
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