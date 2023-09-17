Haberler Yaşam Haberleri Adıyaman'da araç takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
Giriş Tarihi: 17.9.2023 14:09 Son Güncelleme: 17.9.2023 14:11

Adıyaman'da araç takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kontrolünü kaybeden bir otomobil takla attı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Adıyaman’da araç takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Adıyaman'ın Kahta-Diyarbakır karayolunun 8'nci kilometresinde meydana gelen kazada Ali İhsan Uluçay (51) yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada ağır yaralanan sürücü Ali İhsan Uluçay olay yerinde hayatını kaybederken araçta bulunan Esilanur Uluçay (15), Zeynep Ela Uluçay (11), Enise Sudenur Uluçay (16) ve Ecrin Uluçay (13) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Sağlık Ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Enise Sudenur Uluçay'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Üç ev aldılar ama Almanya’ya giremiyorlar
SON DAKİKA: Camide alkol kullanan o şüpheli tutuklandı
Son dakika: İstanbul'da Kapalıçarşı'da yangın paniği
Son dakika haberleri: Galatasaray taraftarı önünde kazandı! Yeni transferler Samsunspor karşısında şov yaptı…
‘Ne güzel evlat yetiştirmişsiniz’
Başkan Erdoğan'ın resti sonrası dikkat çeken çıkış: AB bunu hiç istemez!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AP'nin raporuna çok sert tepki: Gerekirse AB ile yolları ayırabiliriz!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Libya'daki sel felaketi sonrası OHAL ilan edildi: 1 yıl sürecek
Mesele maske değil sen hâlâ anlamadın mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Adıyaman'da araç takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA