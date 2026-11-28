Alınan bilgiye göre, köydeki su birikintisinde kalan balık yemleme botunu almak amacıyla suya giren Gürbüz, bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis dalgıç ekipleri sevk edildi. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekiplerince yürütülen arama çalışmasında Gürbüz'ün cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan gencin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Gürbüz'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör