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Giriş Tarihi: 09.10.2026 18:50

Adıyaman’da bir kişi evinde ölü bulundu

Adıyaman’da yaşayan Mehmet Akın, Atatürk Bulvarı üzerindeki bir plazada bulunan evinde ölü bulundu.

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İbrahim Halil ÇELİK İbrahim Halil ÇELİK
Adıyaman’da bir kişi evinde ölü bulundu
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Karayolları personeli olduğu öğrenilen Mehmet Akın'dan haber alamayan yakınları, kendisini kontrol etmek amacıyla yaşadığı daireye girdi. Akın'ı hareketsiz halde bulan yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Mehmet Akın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Akın'ın ölüm nedeni henüz netlik kazanmadı. Öte yandan Mehmet Akın'ın, 6 Şubat depremlerinde eşini ve kızını kaybettiği, bir süredir yalnız yaşadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#ADIYAMAN #6 ŞUBAT DEPREM
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Adıyaman’da bir kişi evinde ölü bulundu
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