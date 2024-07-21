Adıyaman’da eşini canice öldüren koca tutuklandı

Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi 934 Sokak içerisinde ikamet eden Kemal Biçer ve eşi Esma Biçer bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine 41 yaşındaki Esma Biçer, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı eşi Kemal Biçer tarafından boğularak öldürüldü.

Kemal Biçer, öldürdüğü eşi Esma Biçer'in cesedini torbaya koyarak bahçeye attı. Esma Biçer'e birkaç gündür ulaşamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirerek kayıp ihbarında bulundu. Mahallede artan kokudan rahatsız olan mahalle sakinlerinin durumu ilgili yerlere iletmesinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine geldikleri Esma Biçer'in evinin bahçesinde bulunan torbadan şüphelenerek torbayı açtı. Polis ekipleri açtıkları torba içerisinde Esma Biçer'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olay yerinde ve çevresinde yapılan incelemelerin ardından Esma Biçer'in cenazesi Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. 3 Çocuk annesi eşini öldüren Kemal Biçer, ise polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alınmış Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlandıktan sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.