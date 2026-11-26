Edinilen bilgilere göre, evli ve bir çocuk annesi Deniz Nursuz, gece saatlerinde yatakları düzeltmek amacıyla evin alt katına indi. Sabah saatlerinde eşinin oğluna annesinin gelip gelmediğini sorması üzerine eşi aşağı kata indi. Yatakların altında hareketsiz halde bulunan Nursuz için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 46 yaşındaki kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayın ardından polis ekipleri evde inceleme başlatırken, aile yakınları arasında gerginlik yaşandı. Polis ekipleri tarafları güçlükle ayırdı. Deniz Nursuz'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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