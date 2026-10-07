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Giriş Tarihi: 7.10.2026 17:42

Adıyaman'da feci kaza! İki motosiklet çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman'da iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA
Adıyaman’da feci kaza! İki motosiklet çarpıştı: 4 yaralı
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Adıyaman'daki kaza, Yavuz Selim Mahallesi Müftülük Caddesi ile Arzum Kent Caddesi'nin kesişiminde meydana geldi. Emirhan O. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet ile Henna M. idaresindeki 02 MA 2327 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüleri ile yolcu konumundaki çocuklar A.O. ile Y.O. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ADIYAMAN
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Adıyaman'da feci kaza! İki motosiklet çarpıştı: 4 yaralı
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