Adıyaman’da feci kaza! Kamyonet ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Adıyaman-Kahta kara yolu üzerinde, fuar alanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, meyve yüklü kamyonet ile traktör henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonette taşınan meyveler kara yoluna saçıldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör