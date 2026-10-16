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Giriş Tarihi: 16.10.2026 21:44

Adıyaman’da feci kaza! Kamyonet ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Adıyaman’da meyve yüklü kamyonet ile traktörün çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonette bulunan meyveler yola savruldu.

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İbrahim Halil ÇELİK İbrahim Halil ÇELİK
Adıyaman’da feci kaza! Kamyonet ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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Kaza, Adıyaman-Kahta kara yolu üzerinde, fuar alanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, meyve yüklü kamyonet ile traktör henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonette taşınan meyveler kara yoluna saçıldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#ADIYAMAN
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Adıyaman’da feci kaza! Kamyonet ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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