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Giriş Tarihi: 17.11.2024 17:29

Adıyaman'da feci kaza! Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü

Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobil şarampolden yuvarlanarak ağaca çarptı. Kazada otomobil sürücü ile yanında bulunan iki kişi hayatını kaybetti.

İHA
Adıyaman’da feci kaza! Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü

Adıyaman-Gölbaşı Karayolu Şambayat Beldesi yakınlarında Mustafa Yılmaz idaresindeki 44 AAC 326 plakalı otomobil ile Halil A. idaresindeki 34 SIY 85 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın şiddetiyle şarampole yuvarlanan otomobil ağaca çarptı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Yılmaz ile otomobilde bulunan Gazel Yılmaz ve ismi belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda jandarma ekibi, polis ekibi, AFAD ekibi ve itfaiye ekibi sevk edildi.

EKİPLER OLAY YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Olay yerine gelen ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu. Cenazeler yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Adıyaman'da feci kaza! Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü
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