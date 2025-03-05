Adıyaman’da feci kaza! TIR ile vinç birbirine girdi! Korku dolu anlar kamerada...

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış ve burada tedavi altına alınan tır sürücüsü Şükrü Yalçın, yapılan bütün müdahalelere rağmen 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti.