Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 12 yaralı

Adıyaman'ın Kahta Öğretmenevi Kavşağı'nda Eda Nur Sak yönetimindeki otomobil ile Ali İbiş yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücü Eda Nur Sak ve araçlarda yolcu olarak bulunan Erdem Sak, Gülşen Sak, Dilek Memiş, Hacı Ahmet İbiş, Ömer Murat Özdemir, Hilal Memiş, Ecrin Memiş, Elif Memiş, Hira Nur İbiş, Sevda Kaplan ve Naile Özdemir yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.