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Giriş Tarihi: 09.10.2026 03:36

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA İHA
Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Edinilen bilgilere göre, Mehmet Y. yönetimindeki 02 ADN 534 plakalı otomobil ile Enes Özdemir yönetimindeki 34 CZM 509 plakalı otomobil, Kahta-Siverek yolu üzeri 2. kilometrede bulunan kavşakta çarpıştı.



Kazada otomobillerde bulunan Ebubekir Aydın (29), Esma Özdemir (11), Fatma Özdemir (52) ve Şeyma Özdemir (19) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#ADIYAMAN #SİVEREK #KAHTA
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Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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