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Giriş Tarihi: 31.10.2024 08:48

Adıyaman'da kaza! Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

İHA
Adıyaman’da kaza! Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine gitmekte olan Oğuz Fatih Özet idaresindeki 34 ET 8526 plakalı Ford marka otomobil ile Aziz Torun idaresindeki 33 NMD 68 plakalı Ford marka hafif ticari araç 1 Nisan Bulvarı üzerinde çarpıştı.

2 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan kazada otomobil sürücüsü Oğuz Fatih Özet ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Ömer Eren Dalkılıç yaralandı. Yaralılar Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Adıyaman'da kaza! Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı
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