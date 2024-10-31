Adıyaman’da kaza! Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine gitmekte olan Oğuz Fatih Özet idaresindeki 34 ET 8526 plakalı Ford marka otomobil ile Aziz Torun idaresindeki 33 NMD 68 plakalı Ford marka hafif ticari araç 1 Nisan Bulvarı üzerinde çarpıştı.

2 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan kazada otomobil sürücüsü Oğuz Fatih Özet ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Ömer Eren Dalkılıç yaralandı. Yaralılar Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.