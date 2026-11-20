Edinilen bilgilere göre, aile bireyleri doğadan topladıkları mantarları tükettikten bir süre sonra rahatsızlandı. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri köye sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan aile bireyleri, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. A.Ö. isimli kişinin de aralarında bulunduğu 10 kişinin sağlık durumlarına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. Yetkililer, doğadan toplanan ve türü kesin olarak bilinmeyen mantarların tüketilmemesi konusunda vatandaşları uyarıyor.

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