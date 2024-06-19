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Giriş Tarihi: 19.6.2024 11:59

Adıyaman'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Adıyaman’da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Adıyaman’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi'nde B.Y., idaresindeki 02 BH 869 plakalı motosiklet ile A.Ü., idaresindeki 06 DN 6191 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü B.Y., ile motosiklette bulunan M.M.A., yaralandı.

YARALILARDAN BİRİNİN SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan B.Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Adıyaman'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
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