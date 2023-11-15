Haberler Yaşam Haberleri Adıyaman'da NATO Boru Hattı'nda patlama
Giriş Tarihi: 15.11.2023 00:36

Adıyaman'da NATO Boru Hattı'nda patlama

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde depremden sonra aktif olmayan NATO Boru Hattı'nda patlama meydana geldi. Olayda can ve mal kaybı olmazken çevrede maddi hasar oluştu

AA
Adıyaman’da NATO Boru Hattı’nda patlama

Fatih Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde boru hattında gaz sıkışması nedeniyle patlama oldu.

Patlama sonrası olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik önlemi aldı.

Daha sonra NATO yetkilileri gelerek boru hattında incelemelerde bulundu. Yetkililer, hattın aktif olmadığını belirterek, hat içinde temizlik ve boşaltma çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

NATO boru hattı üzerinde bulunan konteyner kaldırılarak boru hattı açılıp yetkililer tarafından tamiratı yapıldı.

Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri boru hattında ortaya çıkan ve ana yola akan motorini temizleyerek kapanan yolu trafiğe açtı.

Olayda can ve mal kaybı olmazken çevrede maddi hasar oluştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bahçeli'den çarpıcı mesajlar! "AYM yetkilerini aştı yargısal aktivizm yaptı: Gereken TBMM'de yapılmalı!
CHP'li Eren Erdem'den Özgür Özel'e: Namus sözü verdiniz çark ettiniz
CHP'de skandal bitmiyor! İmamoğlu'nun trol ordusu ifşa oldu
ABD basını: İsrail ve Hamas esir takası konusunda anlaşmaya varmak üzere
Özgür Özel’den küstah sözler: Yargıtay’ın kararı üzerinden yine Başkan Erdoğan’ı hedef aldı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Exten next olmazmış! Jennifer Lopez'le evlenen Ben Affleck eski karısıyla görüntülendi
SON DAKİKA | MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde sorumlularından Remzi Avcı etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan Hacer Muhterem Coşan'ın cenaze törenine katıldı
Çarşı, ultrAslan ve Genç Fenerbahçeliler nerede?
ARKADAŞINA GÖNDER
Adıyaman'da NATO Boru Hattı'nda patlama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA