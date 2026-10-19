Haberler Yaşam Haberleri Adıyaman’da otomobil ile minibüs çarpıştı: 12 yaralı!
Giriş Tarihi: 19.10.2026 21:02

Adıyaman’da otomobil ile minibüs çarpıştı: 12 yaralı!

Adıyaman'da minibüs ile otomobilin çarpıştı. Feci kaza sonrası 12 kişi yaralanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA Yaşam
Adıyaman’da otomobil ile minibüs çarpıştı: 12 yaralı!
  • ABONE OL

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Gölbaşı karayolu Şanlıurfa yol ayrımı kavşağında Mahmut A. idaresindeki minibüs ile Simon A. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Simon G. ile araçlarda bulunan Diana H., Nuriye G., Ali G., Zeliha S., Şehriban Y., Rabia G., Mahmut D., Zeynal D., Asiye A., İsmihan T. ve Necla A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#ADIYAMAN #ŞANLIURFA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Adıyaman’da otomobil ile minibüs çarpıştı: 12 yaralı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA