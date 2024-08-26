Adıyaman’da otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı!

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alının yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.