Adıyaman’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Kaza, öğle saatlerinde Besni- Adıyaman kara yolunun 15'inci kilometresinde Taşlıyazı Köyü yakınlarında meydana geldi. Sadık Küçükaydın yönetimindeki 34 RKK 32 plakalı otomobil ile İsa Uzungüney'in kullandığı 27 AHU 968 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile her iki otomobildeki 7 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman ve Besni'de bulunan hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ömer Büyükçelebi, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.