Haberler Yaşam Haberleri Adıyaman'da pes dedirten hırsızlık! Kasadaki parayı çaldı: İçeceğini içip öyle çıktı
Giriş Tarihi: 4.10.2026 14:49

Adıyaman'da pes dedirten hırsızlık! Kasadaki parayı çaldı: İçeceğini içip öyle çıktı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde bir konteyner markete giren şüpheli, kasadaki parayı çaldıktan sonra markette dolaşıp içecek içti. Polis ekiplerinin çalışması sonucu kimliği belirlenen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA Yaşam
Adıyaman’da pes dedirten hırsızlık! Kasadaki parayı çaldı: İçeceğini içip öyle çıktı
  • ABONE OL

Adıyaman'ın Besni ilçesi Erdemoğlu Mahallesi, Millet Bahçesi üst kısmında bulunan konteyner markete gece saatlerinde marketin kapısını zorlayarak içeri giren şüpheli, kasada bulunan parayı aldı.

PARAYI ÇALDI İÇECEĞİNİ İÇİP ÇIKTI

Hırsızlık yapan şüpheli, ardından market içerisinde bir süre dolaştı. Şüphelinin daha sonra markette bulunan bir içeceği içme anları kameralara yansıdı.

Sabah saatlerinde iş yerine gelen market sahibi, kapının zorlanarak açıldığını ve zarar gördüğünü fark ederek kamera kayıtlarını inceledi. Kasadaki paranın da çalındığını fark eden iş yeri sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

İhbar üzerine çalışma başlatan Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili inceleme yaptı.
Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda hırsızlık olayının şüphelisinin V.E.M. olduğu tespit edildi. Şüpheli, ekiplerin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ADIYAMAN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Adıyaman'da pes dedirten hırsızlık! Kasadaki parayı çaldı: İçeceğini içip öyle çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA