Adıyaman’da pes dedirten hırsızlık! Kasadaki parayı çaldı: İçeceğini içip öyle çıktı

PARAYI ÇALDI İÇECEĞİNİ İÇİP ÇIKTI

Hırsızlık yapan şüpheli, ardından market içerisinde bir süre dolaştı. Şüphelinin daha sonra markette bulunan bir içeceği içme anları kameralara yansıdı.

Sabah saatlerinde iş yerine gelen market sahibi, kapının zorlanarak açıldığını ve zarar gördüğünü fark ederek kamera kayıtlarını inceledi. Kasadaki paranın da çalındığını fark eden iş yeri sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi.