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Giriş Tarihi: 6.10.2026 22:38

Adıyaman’da siber suç operasyonu!

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

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İLKER ŞAHİN İLKER ŞAHİN
Adıyaman’da siber suç operasyonu!
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29 Eylül 2026 tarihinde düzenlenen operasyonda, müstehcenlik suçu kapsamında 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 11 cep telefonu ve 5 SIM kart ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 1 Ekim 2026 tarihinde adli makamlara sevk edilen 9 şüpheliden 3'ü tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü, siber suçlarla mücadele kapsamında çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ADIYAMAN
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Adıyaman’da siber suç operasyonu!
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