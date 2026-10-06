Adıyaman’da siber suç operasyonu!

29 Eylül 2026 tarihinde düzenlenen operasyonda, müstehcenlik suçu kapsamında 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 11 cep telefonu ve 5 SIM kart ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 1 Ekim 2026 tarihinde adli makamlara sevk edilen 9 şüpheliden 3'ü tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü, siber suçlarla mücadele kapsamında çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.