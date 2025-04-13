Adıyaman’da silahlı kavga: 1’i ağır, 3 yaralı!

Olay, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda M.U. (46), M.U. (12) ve C.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.