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Giriş Tarihi: 13.4.2025 20:53

Adıyaman’da silahlı kavga: 1’i ağır, 3 yaralı!

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Meydana gelen olayda, 3 kişi yaralanırken, bir kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Adıyaman’da silahlı kavga: 1’i ağır, 3 yaralı!

Olay, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda M.U. (46), M.U. (12) ve C.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan M.U. (46), durumu ağır olduğu için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri köyde geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Adıyaman’da silahlı kavga: 1’i ağır, 3 yaralı!
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