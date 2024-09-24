Adıyaman’da silahlı saldırı: 1 ölü

Turgut Özal Mahallesi'nde sokakta yürüyen İbrahim Ay (19), kimliği belirsiz bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna 2 mermi isabet eden İbrahim Ay kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından yaralı İbrahim Ay, ambulansla Kahta İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan İbrahim Ay, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Ay'ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken polis ekipleri olayı gerçekleştiren kimliği belirsiz şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.