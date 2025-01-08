Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı!

Motosikletli yunus timlerimizce seyir halinde yapılan uygulamalarda durdurulan araç üzerinde yapılan incelemelerde A.E.D, D.N.V ve İ.N.Ç isimli şahıslardan tablet içerisinde 5 adet sentetik ecza maddesi Satışa hazır pakatlenmiş vaziyette 4,56 gr gelen Sentetik Kannabinoid maddesi ele geçirilmiş olup;
Şahıslar gözaltına alınmış, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce devam eden çalışmalarda A.E.D isimli şahsın ikametinde yapılan aramalarda; 22 adet satışa hazır paketlenmiş vaziyette 17,24 gr Sentetik Kannabinoid Maddesi, 2 Tablet halinde toplam 31 Adet Sentetik Ecza 0,15 gr Metamfetamin maddesi ele geçirilmiş olup; A.E.D isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.