Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı!

Motosikletli yunus timlerimizce seyir halinde yapılan uygulamalarda durdurulan araç üzerinde yapılan incelemelerde A.E.D, D.N.V ve İ.N.Ç isimli şahıslardan tablet içerisinde 5 adet sentetik ecza maddesi Satışa hazır pakatlenmiş vaziyette 4,56 gr gelen Sentetik Kannabinoid maddesi ele geçirilmiş olup;