Haberler Yaşam Haberleri Adliyede “yüksek yargıyı tanıyorum” pazarlığı tutuklamayla sonlandı
Giriş Tarihi: 8.10.2026 11:42 Son Güncelleme: 8.10.2026 11:49

Adliyede “yüksek yargıyı tanıyorum” pazarlığı tutuklamayla sonlandı

İstanbul Adliyesi’ne takım elbiseyle gelerek yüksek yargı mensuplarını tanıdığı izlenimi oluşturduğu ve dava dosyalarının taraflarıyla pazarlık yaptığı öne sürülen Sadık Kükrer tutuklandı. Kükrer’in kullandığı kartvizitte kendisini “T.C. Başbakanlık Mevzuat Geliştirme Genel Müdürlüğü – E. Sayman Mutemedi” olarak tanıttığı ortaya çıktı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Adliyede yüksek yargıyı tanıyorum pazarlığı tutuklamayla sonlandı
  • ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Bürosunca yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir dolandırıcılık iddiası mercek altına alındı. İddiaya göre Sadık Kükrer, İstanbul Adliyesi'ne takım elbiseyle gelerek yüksek yargı mensuplarıyla bağlantısı bulunduğu izlenimi oluşturdu. Kükrer, çeşitli dava dosyalarının tarafları ve yakınlarıyla adliye içerisinde görüşerek pazarlık yaptı.

KARTVİZİTİ DOSYAYA GİRDİ

Kükrer'in kartvizitinde, "T.C. Başbakanlık Mevzuat Geliştirme Genel Müdürlüğü – E. Sayman Mutemedi" unvanını kullandığı görüldü. Şüphelinin bu yöntemle adli dosyalara müdahale edebileceği algısı oluşturup oluşturmadığı ve kimlerle görüştüğü soruşturma kapsamında incelenmeye alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan Kükrer, ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Adliyede “yüksek yargıyı tanıyorum” pazarlığı tutuklamayla sonlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA