Adliyede “yüksek yargıyı tanıyorum” pazarlığı tutuklamayla sonlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Bürosunca yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir dolandırıcılık iddiası mercek altına alındı. İddiaya göre Sadık Kükrer, İstanbul Adliyesi'ne takım elbiseyle gelerek yüksek yargı mensuplarıyla bağlantısı bulunduğu izlenimi oluşturdu. Kükrer, çeşitli dava dosyalarının tarafları ve yakınlarıyla adliye içerisinde görüşerek pazarlık yaptı.

KARTVİZİTİ DOSYAYA GİRDİ

Kükrer'in kartvizitinde, "T.C. Başbakanlık Mevzuat Geliştirme Genel Müdürlüğü – E. Sayman Mutemedi" unvanını kullandığı görüldü. Şüphelinin bu yöntemle adli dosyalara müdahale edebileceği algısı oluşturup oluşturmadığı ve kimlerle görüştüğü soruşturma kapsamında incelenmeye alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan Kükrer, ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.