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Giriş Tarihi: 6.10.2026 09:45

Adliyelerde menfaat karşılığı yargı süreçlerine müdahale: Cumhuriyet savcısı hakkında karar verildi!

İstanbul’daki bazı dava ve soruşturmalara maddi menfaat karşılığında müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, Manisa Saruhanlı Cumhuriyet Savcısı B.G. hakkında karar verildi. B.G. HSK kararıyla açığa alınmış ve hakkında soruşturma izni verilmişti. İşte detaylar...

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DHA
Adliyelerde menfaat karşılığı yargı süreçlerine müdahale: Cumhuriyet savcısı hakkında karar verildi!
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 'rüşvet almak', 'rüşvet vermek', 'rüşvete aracılık etmek' ile 'suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak' suçlarından yürütülen soruşturmada, daha önce İstanbul'da görev yapan Manisa Saruhanlı Cumhuriyet Savcısı B.G., HSK kararıyla açığa alınarak hakkında soruşturma izni verilmişti. B.G.'nin, 2022 yılında Beşiktaş Belediyesi yöneticilerine yönelik yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturmasında tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi'ye, menfaat karşılığında soruşturmaya ilişkin önceden bilgi verdiği de dosyadaki iddialar arasında yer aldı.

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen savcı B.G., 'rüşvete aracılık' ve 'örgüte bilerek yardım etme' suçlarından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İSTANBUL #BAKIRKÖY
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