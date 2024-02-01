Haberler Yaşam Haberleri Adliyeye sevk edilen zanlının sözleri pes dedirtti! Pişkin cevap: Ben öldürdüm, az yakışıklı çıkalım
Giriş Tarihi: 1.2.2024 18:24 Son Güncelleme: 1.2.2024 18:43

Adliyeye sevk edilen zanlının sözleri pes dedirtti! Pişkin cevap: Ben öldürdüm, az yakışıklı çıkalım

Samsun'da, aracıyla seyir halinde olan bir kişiyi tabancayla vurarak yaralayan zanlının, adliyeye sevk edilirken "Ben öldürdüm" diyerek kahkaha atıp görüntüsünü çeken muhabire "Az yakışıklı çıkalım abi" demesi tepki çekti.

İHA
Adliyeye sevk edilen zanlının sözleri pes dedirtti! Pişkin cevap: Ben öldürdüm, az yakışıklı çıkalım

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracıyla seyir halinde olan B.T.'yi (34) tabancayla karnından yaralayan İ.M. (36) ve yanındaki arkadaşı S.S.(29) olay yerinden kaçtı.

YARALI HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralı B.T. özel araçla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları sıcak takip sonrası, olaydan kısa bir süre sonra B.T.'yi saklandığı İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki çatı katında suç aletiyle birlikte yakaladı.

Olay sırasında B.T.'nin yanında olan S.S. de Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"AZ YAKIŞIKLI ÇIKALIM DA ABİ"

Polisteki sorguları tamamlanan B.T. ve S.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. S.S.'nin adliye önünde görüntüsünü çeken muhabire, "Ben öldürdüm" diyerek kahkaha atıp, "Az yakışıklı çıkalım da abi" demesi dikkat çekti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Adliyeye sevk edilen zanlının sözleri pes dedirtti! Pişkin cevap: Ben öldürdüm, az yakışıklı çıkalım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA