Adliyeye sevk edilen zanlının sözleri pes dedirtti! Pişkin cevap: Ben öldürdüm, az yakışıklı çıkalım

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracıyla seyir halinde olan B.T.'yi (34) tabancayla karnından yaralayan İ.M. (36) ve yanındaki arkadaşı S.S.(29) olay yerinden kaçtı.