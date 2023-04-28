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Giriş Tarihi: 28.4.2023 18:53

Adnan Oktar suç örgütü operasyonunda yakalanan 10 şüpheli adliyeye gönderildi

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 10'u adliyeye sevk edildi.

AA
Adnan Oktar suç örgütü operasyonunda yakalanan 10 şüpheli adliyeye gönderildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinasyonunda, Adnan Oktar organize suç örgütünün güncel yapılanması ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda dün gözaltına alınan 15 şüphelinin ardından devam eden çalışmalarda 2 şüpheli daha yakalandı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edilen yedi kadın şüpheli tutuklandı.

Bugün işlemleri tamamlanan 8'i kadın 10 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

OPERASYON

Örgütün, lider ve yönetici grubunda yer alan şüphelilerin tutuklandığı tarihten bugüne kadar güncel bir yapılanma sürecine girdiğini, cezaevinden alınan talimatların, örgütün avukat yapılanmasında yer alan şüpheliler tarafından dışarıdaki üyelere iletildiğini tespit eden ekipler, dışarıdaki örgüt üyelerinin ise lojistik, hukuk, finans, dijital kanatlardan oluşan bir görev dağılımı üzerinden faaliyet yürüttüğünü saptamış, dijital kanadın kontrolündeki sahte sosyal medya hesapları üzerinden sistematik olarak örgütsel propaganda ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yapıldığını belirlemişti.

Adnan Oktar organize suç örgütü dava dosyasındaki müştekiler ile örgütle mücadelede görev alan kamu görevlilerini karalamaya yönelik söylemlerde bulunulduğunun, Kahramanmaraş merkezli depremlerin sözde mehdi örgüt elebaşı Adnan Oktar'a yönelik operasyonlar sebebiyle yaşandığına ilişkin dini duyguların manipülasyonuna dayalı ifadeler kullanıldığının tespitinin ardından ekipler, İstanbul, İzmir ve Samsun'da düzenledikleri operasyonlarda 17 şüpheliyi yakalamıştı.

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Adnan Oktar suç örgütü operasyonunda yakalanan 10 şüpheli adliyeye gönderildi
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