Adnan Oktar’ın İsrail imamı tutuklandı! 4 yıldır aranıyordu

Adnan Oktar silahlı suç örgütüne Temmuz 2018'de düzenlenen operasyon sırasında örgüt evinden kaçtığı öne sürülen Ali Sadun Engin, 4 yıldır firari şüpheli olarak aranıyordu. 5 Ekim 2022 tarihinde Çanakkale merkez ilçesi Güzelyalı Köyü mevkiinde yakalanan Engin, merkez ilçe Erenköy Jandarma Karakolu Komutanlığı görevlilerince gözaltına alındı. Yunanistan'a kaçmayı planladığı öne sürülen Engin, yakalandıktan sonra Çanakkale'den İstanbul'a getirildi.

TUTUKLAMA KARARI

İstanbul Emniyetinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgulanan Engin, dün adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç örgütü üyeliği ve cinsel istismar ile suçlanan Engin'i tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Hakimlik de tutuklama kararı verip Engin'i cezaevine gönderdi.

ÖRGÜTLE İSRAİL BAĞLANTISINI SAĞLAYAN KİŞİ

Ali Sadun Engin, Oktar örgütü ile İsrail arasındaki bağlantıyı sağlayan kişi olarak gösteriliyor. İsrailli siyasetçileri Adnan Oktar'ın A9 TV'deki programına çıkaran kişinin Engin olduğu iddia ediliyor. Engin, Adnan Oktar suç örgütünde, biri eşit olmayan çocuk yaşta kız olmak üzere, iki ayrı cinsel istismar ile de suçlanıyor.